Путин и Роухани отметили недопустимость агрессивных действий США в Сирии

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонного разговора отметили недопустимость агрессивных действий США в Сирии в нарушение норм международного права, сообщает в воскресенье пресс-служба Кремля.

"Состоялся обмен мнениями по ситуации в Сирии. С обеих сторон была отмечена недопустимость агрессивных действий США против суверенного государства в нарушение норм международного права", — говорится в сообщении.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>