Путин и Роухани отметили важность взаимодействия по урегулированию в Сирии

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонного разговора отметили важность продолжения тесного взаимодействия по политико-дипломатическому урегулированию конфликта в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля в воскресенье.

"По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Роухани… Лидеры также отметили важность продолжения тесного взаимодействия по политико-дипломатическому урегулированию вооруженного конфликта в Сирии", — говорится в сообщении.

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