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Война в Сирии
Война в Сирии

МККК объяснил, как ситуация в Сирии превратилась в международный конфликт

11:2209.04.2017
(обновлено: 11:24 09.04.2017)
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Ситуация на севере провинции Хама. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В МККК считают, что после ракетного удара США по авиабазе в Сирии, конфликт в этой стране превратился в международный, организация призывает все стороны конфликта уважать гуманитарное право, чтобы избегать жертв среди мирного населения, заявил представитель Красного Креста по Ближнему востоку Ральф Хейг.

Сирийский город Хама. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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После удара США по авиабазе в Сирии Международный Комитет Красного Креста заявил, что ситуация в Сирии превратилась в международный конфликт, сообщило агентство Рейтер. По данным агентства, МККК обсуждает с США ситуацию после ракетного удара.

"Это довольно просто. Когда военные одного государства атакуют военных другого государства на территории этого государства, и объектами атаки становятся военные цели, то противостояние сразу перерастает в международный вооруженный конфликт. Раньше мы говорили, что конфликт в Сирии — это не международный вооруженный конфликт. Но сегодня такое прочтение МККК не имеет никакого смысла, если мы не будем беречь людей, мирных жителей… Мы призываем уважать международное гуманитарное право, которое необходимо соблюдать во времена любых конфликтов, и международных, и не международных", — заявил телеканалу RT Хейг.

Истребитель ВВС Сирии на военном аэродроме. Архивное фото
© AFP 2017/ Stringer
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По его словам, если авиаудары в Сирии "продолжатся и конфликт продолжится, то мы увидим больше страданий и жертв среди населения по всей стране". Хейг отметил, что в организации не могут судить о намерениях американских военных.

"В нашем понимании гуманитарные акции — это доставка гуманитарной помощи, медикаментов, воды, продовольствия, оказание срочной помощи людям, которые находятся в труднодоступных районах или на линии фронта. Это также означает, что мы обеспечиваем защиту населению по Женевской конвенции. Это принципы, которые распространяются на все вооруженные конфликты", — подчеркнул представитель Красного Креста.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет.

Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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