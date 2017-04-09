Абэ и Трамп не обсуждали обоснованность удара США по Сирии

ТОКИО, 9 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп не обсуждали достоверность данных о применении Сирией химического оружия и справедливость ракетного удара США по этой стране, сообщил заместитель генерального секретаря правительства Японии Коити Хагиуда на пресс-конференции в Токио.

Отвечая на вопрос журналиста о том, затронули ли лидеры двух стран в 45-минутном телефонном разговоре вопрос обоснованности данных о применении Сирией химического оружия и справедливости ракетного удара США, поддержанного Японией, Хагиуда заявил: "Об этом речи не было". Его слова приводит телекомпания NHK

Телефонный разговор Абэ и Трампа состоялся утром в воскресенье по инициативе США. Лидеры провели обмен мнениями по ситуации в Сирии и Северной Корее.

Президент США Дональд Трамп в четверг вечером подтвердил, что отдал приказ нанести удар по аэродрому сирийских ВВС, откуда, по его словам, несколько дней назад якобы была совершена атака с применением химического оружия против мирных жителей. Командование сирийской армии решительно отвергало обвинения в свой адрес и возложило ответственность за химическую атаку на боевиков.

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