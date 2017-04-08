Россия за сутки зафиксировала 14 нарушений перемирия в Сирии, Турция - 8

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировали 14 нарушений, турецкие — 8, российская сторона не подтверждает ни одно из них, сообщил в субботу российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения, за сутки зафиксировано 14 нарушений в провинциях Дамаск (7), Деръа (1), Латакия (2) и Хама (4)"- говорится в бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

При этом турецкой частью представительства зафиксировано 8 нарушений Единого Соглашения в провинциях Дамаск (2), Деръа (2), Идлиб (2) и Хама (2).

"В ходе разбирательства по данным фактам нарушений установлено, что все 8 случаев нарушений российской стороной не подтверждаются", — отмечается в сообщении.

Количество вооруженных формирований сирийской оппозиции, присоединившихся к режиму прекращения боевых действий, не изменилось — 64.