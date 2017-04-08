ДАМАСК, 8 апр – РИА Новости. Сирийская армия уничтожила две группы боевиков "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) в провинции Деръа на юге страны, сообщила сирийская государственная телерадиокомпания.

"Армия разгромила позицию боевиков Джебхат ан-Нусра в городе Бусра. Все находившиеся там террористы были уничтожены. В городе Деръа (столица одноименной провинции — ред.) в квартале Тарик-Ассед также полностью ликвидирована группа террористов из "Джебхат ан-Нусры", — говорится в сообщении телерадиокомпании.

* Террористическая организация, запрещенная в России