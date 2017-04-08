В ГД назвали итоги заседания СБ ООН после удара США по Сирии ожидаемыми

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал ожидаемыми итоги заседания Совбеза ООН в связи с ударом США по авиабазе в Сирии и подчеркнул, что Россия не допустит эскалации напряженности в САР.

На экстренном заседании Совбеза ООН в связи с ударом по авиабазе постпред США Никки Хейли назвала произошедшее "очень взвешенным шагом" и заявила о готовности Вашингтона к дальнейшим действиям в Сирии. При этом за текущую ситуацию в Сирии Хейли возложила ответственность на РФ и Иран.

"Они (итоги) в принципе ожидаемые. Мы не ждали от США объективной оценки, тем более признание своей вины. Это было очевидно, что США будут проводить такую же линию в рамках заседания Совбеза ООН", — сказал РИА Новости Швыткин.

Вместе с тем, по его мнению, вынесение этого вопроса на экстренное заседание СБ ООН уже говорит о чрезвычайности данной ситуации. "Какие будут шаги со стороны США по Сирии, трудно предугадать. Но я скажу, что у нас много выработано мер…чтобы отреагировать своевременно на происходящее, не допустить эскалации напряжённости", — подчеркнул он.

Швыткин еще раз отметил, что удар США по базе в Сирии был грубым нарушением международных прав.

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