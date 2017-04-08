Десять мирных жителей погибли при ударе ВВС коалиции к западу от Ракки

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Не менее 10 мирных жителей погибли при авиаударе международной коалиции во главе с США к западу от сирийской Ракки, сообщило государственное сирийское агентство SANA со ссылкой на местных жителей.

Коалиция во главе с США наносит удары в районе Ракки для поддержки действий курдско-арабских отрядов "Сирийских демократических сил" против группировки ИГ*.

"Авиация международной коалиции во главе с США устроили бойню в деревне Хунейда в западной части провинции Ракка, жертвами которой стали не менее 10 мирных граждан", — сообщили агентству местные источники.

Об инциденте также сообщил телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на неназванные источники. Канал так же, как и сирийское агентство, сообщил о десяти погибших мирных жителях при ударе ВВС коалиции.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.