В сирийской Табке боевики ИГ* пытаются перейти в контрнаступление

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Боевики ИГ*, осажденные отрядами "Сирийских демократических сил" (SDF) в городе Табка на севере Сирии, пытаются перейти в контрнаступление и отбросить силы SDF, сообщает курдское агентство Firat. Бойцы SDF отбивают эти контратаки.

Так, по сообщению агентства, боевики ИГ* последние два дня пытаются прорвать фронт SDF на отрезке между городом Табка и одноименной плотиной на реке Евфрат – к северо-востоку от города. SDF удалось ликвидировать "десятки боевиков".

Также боевики ИГ напали на деревню Хададж (Hadaj), расположенную в 16 километрах к западу от Табки. Атака также была отбита.

Кроме того, ИГ обстреляли из минометов дома мирных жителей в деревне Сафсафах, на днях отбитой SDF у ИГ. Есть раненые.

Освобождение города Табка в 40 километрах к западу от "сирийской столицы" ИГ города Ракка является частью объявленной "Сирийскими демократическими силами" операции "Гнев Евфрата". Основной целью операции, в свою очередь, заявлено освобождение Ракки от ИГ.

Основой "Сирийских демократических сил" являются курдские отряды, а также ополчения местных арабских племен. Операция идет при поддержке американской авиации и спецназа. В свою очередь, это вызвало протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что американцы действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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