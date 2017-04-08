В Шотландии сомневаются, что удары США способствуют миру в Сирии

ЛОНДОН, 8 апр – РИА Новости, Мария Табак. Первый министр Шотландии Никола Стерджен выразила сомнения, что удары США по авиабазе в Сирии "хоть на дюйм" способны приблизить мирное урегулирование в стране.
По ее мнению, в нынешних обстоятельствах подобные вчерашним действия США способны лишь усугубить ситуацию в Сирии.
"Я опасаюсь, что данные удары, особенно учитывая явное резкое изменение позиции американской администрации, усиливают неясность и непредсказуемость ситуации в Сирии. Акцент должен делаться на попытках обеспечить надежный мир в Сирии", — отметила Стерджен.
В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. В результате погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>