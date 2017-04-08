В Шотландии сомневаются, что удары США способствуют миру в Сирии

ЛОНДОН, 8 апр – РИА Новости, Мария Табак. Первый министр Шотландии Никола Стерджен выразила сомнения, что удары США по авиабазе в Сирии "хоть на дюйм" способны приблизить мирное урегулирование в стране.

"Мои сомнения и скептицизм связаны с тем, что простое сбрасывание бомб не обязательно хоть на дюйм приближает нас к мирному урегулированию", — сказала Стерджен в интервью региональной радиостанции Би-би-си. Я понимаю инстинктивное желание что-то сделать в ответ на жуткую химическую атаку, осуществленную режимом Асада на этой неделе. Режим полностью перешел все допустимые границы… Но у меня были и остаются опасения, что авиаудары не могут быть заменой реальному плану мирного урегулирования. Нам нужно, чтобы в Сирии закончился конфликт, многосторонний, ужасный конфликт", — сказала Стерджен.

По ее мнению, в нынешних обстоятельствах подобные вчерашним действия США способны лишь усугубить ситуацию в Сирии.

"Я опасаюсь, что данные удары, особенно учитывая явное резкое изменение позиции американской администрации, усиливают неясность и непредсказуемость ситуации в Сирии. Акцент должен делаться на попытках обеспечить надежный мир в Сирии", — отметила Стерджен.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. В результате погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы.

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