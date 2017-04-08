Сенатор Блэк: удары США в Сирии могли быть направлены на срыв переговоров

ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. Некоторые элементы в Сирии, намеренные сорвать мирный процесс в стране, возможно, спровоцировали президента США Дональда Трампа на ракетный удар по аэродрому сирийских ВВС, считает член сената штата Вирджиния Ричард Блэк.
То, что повстанцы в Сирии обладают нервно-паралитическим газом зарин, по мнению Блэка, не вызывает сомнений.
"У меня нет доказательств, однако мы знаем, что сирийские ВВС открыли огонь, сбросили бомбы на склад. Я считаю, что там находились фугасы с газом зарин, артиллерийские снаряды, хранившиеся повстанцами для последующего использования", — отметил он.
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