Сенатор Блэк: удары США в Сирии могли быть направлены на срыв переговоров

ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. Некоторые элементы в Сирии, намеренные сорвать мирный процесс в стране, возможно, спровоцировали президента США Дональда Трампа на ракетный удар по аэродрому сирийских ВВС, считает член сената штата Вирджиния Ричард Блэк.

"Частично то, когда это произошло, вероятно… имело какое-то отношение к блокировке успешного мирного соглашения, и в этом случае это были повстанцы, которые хотели остановить мирный процесс, поскольку в данный момент они слабы, а сирийское правительство сильно", — заявил РИА Новости сенатор штата.

То, что повстанцы в Сирии обладают нервно-паралитическим газом зарин, по мнению Блэка, не вызывает сомнений.

"У меня нет доказательств, однако мы знаем, что сирийские ВВС открыли огонь, сбросили бомбы на склад. Я считаю, что там находились фугасы с газом зарин, артиллерийские снаряды, хранившиеся повстанцами для последующего использования", — отметил он.

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