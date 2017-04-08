Американский сенатор об ударах в Сирии: Трамп нарушил предвыборное обещание

ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, осуществив удары по аэродрому в Сирии, нарушил свои предвыборные обещания, такие как намерение воздержаться от ненужного военного вмешательства, заявил РИА Новости член сената штата Вирджиния Ричард Блэк.

"Так и есть", — заявил он, отвечая на вопрос, нарушил ли Трамп свои предвыборные обещания тем, что США осуществили атаку в Сирии.

Блэк также указал на позицию Трампа во время предвыборной гонки по международным отношениям, которая включала необходимость восстановления отношений с РФ и прекращение попыток свергнуть правительство Сирии.

Блэк отметил, что США должны основывать свои решения на рациональном подходе, не подвергаясь воздействию эмоций.

Блэк лично встречался с президентом Сирии Башаром Асадом во время визита в страну в 2016 году.

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