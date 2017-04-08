Сенатор Ричард Блэк: власти Сирии не могли совершить химатаку в Идлибе

ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. Член сената американского штата Виргиния Ричард Блэк полностью исключает, что президент Сирии Башар Асад мог приказать осуществить химатаку в сирийском Идлибе.

"Я думаю, вероятность того, что Сирия совершила газовую атаку, равна нулю", — заявил РИА Новости Блэк, который в прошлом году встречался с президентом Сирии Башаром Асадом. Он добавил, что "нет ни единой возможности того, что они (сирийское правительство) сделали это, потому что им это совершенно невыгодно".

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в сирийской провинции Хомс.