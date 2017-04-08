В Италии считают, что удар США по Сирии может ускорить переговоры в Женеве

РИМ, 8 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Авиаудар США по сирийскому аэродрому парадоксально может дать толчок замедлившемуся в последние месяцы процессу переговоров по урегулированию в Сирии, считает глава МИД Италии Анджелино Альфано.

"Пентагон ясно сказал, что речь идет о единичной акции. Парадокс состоит в том, что именно единоразовое действие может вывести из тупика процесс переговоров, который в последние месяцы претерпел значительное замедление", — заявил Альфано в интервью газете Il Corriere della Sera.

"Ухудшилась ситуация с соблюдением режима прекращения огня, который был результатом встречи в Астане… Сейчас окно возможностей совпадает с ООН и женевскими переговорами, которыми управляет Стаффан де Мистура. Мы признаем заслуги Астаны, решение по выходу из кризиса может исходить только от ООН. И сейчас необходимо использовать шок от акции, предпринятой президентом (США Дональдом) Трампом, для возобновления партии в Женеве", — считает он.

По словам Альфано, в контексте предстоящего визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву он рассчитывает на возобновление диалога Москвы и Вашингтона.

Я продолжаю полагать, что изоляция Москвы является ошибкой. Я надеялся, что сирийский вопрос даст почву для договоренностей между Россией и США, с момента вступления в должность администрации Трампа" — отметил министр.

Взаимный интерес был очевиден, считает глава итальянского МИД: РФ могла завершить военную операцию в Сирии, США – вернуть свои интересы.

"Все пошло не совсем так. Но сегодня к тому сценарию можно вернуться после болезненного периода, в который произошла трагическая смерть тех детей (в ходе предполагаемой химатаки в Идлибе – ред.) и американская реакция на это" – заключил Альфано.

Руководство Италии выступило в поддержку действий США в Сирии. Премьер страны Паоло Джентилони назвал американский удар "мотивированной реакцией на военное преступление" сирийских властей, а Альфано заявил, что ракетный обстрел стал ответом на чувство безнаказанности и "сигналом для сдерживания рисков последующего использования химического оружия".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>