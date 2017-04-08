Российские саперы выполнили задачи в Пальмире на 70%

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Российские саперы выполнили свои задачи в Пальмире уже на 70%, всего перед военными стоит задача разминировать 1470 гектаров, сообщил РИА Новости по телефону из Сирии начальник инженерных войск РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

"По Пальмире у нас 1470 гектаров… Мы выполнили процентов на 70", — рассказал Ставицкий.

По его словам, российские саперы уже закончили разминирование исторической части Пальмиры и теперь работают в городской черте (современный город называется Тадмор).

"Трудности (в разминировании) Пальмиры специфичны — это исторические ценности, которые нужно сберечь, не нанести урона дополнительного. Основной упор у нас был на исторической части, а сегодня личный состав работает в городской части", — рассказал начальник инженерных войск.

По его словам, саперы "находят достаточно много (мин)". Сроки окончания разминирования он назвать затруднился, отметив, что работы идут.

Всего в разминировании Пальмиры, по словам собеседника агентства, участвуют около 200 российских специалистов. "Этого вполне достаточно", — заверил Ставицкий.

Россияне отвечают за так называемое гуманитарное разминирование – то есть разминирование исторических и жилых кварталов, чтобы жители города могли вернуться к мирной жизни. Их сирийские коллеги работают на боевом разминировании – то есть около линии фронта, убирая поставленные боевиками ИГ* мины, чтобы сирийская армия могла идти в наступление. Сейчас боевики ИГ* находятся примерно в 10 километрах от Пальмиры.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.

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