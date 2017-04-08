Богданов обсудил с главами дипмиссий стран ЛАГ ситуацию в Сирии

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов на встрече с главами дипломатических миссий стран-членов Лиги арабских государств, аккредитованных в России, изложил российскую позицию в связи с ракетным ударом США по сирийской авиабазе, говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Встреча состоялась по инициативе арабского дипкорпуса в резиденции посла Султаната Оман в Москве, отмечается в сообщении.

"В связи с проявленным арабскими послами интересом М.Л.Богданов в развернутой форме разъяснил принципиальные и последовательные подходы России к задаче скорейшего политического урегулирования сирийского кризиса, в том числе в свете предпринятого США 7 апреля ракетного удара по авиабазе в Сирии — суверенном арабском государстве — в нарушение положений международного права и Устава ООН", — говорится в тексте сообщения.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в сирийской провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб 4 апреля. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет.

В МИД добавили, что "кроме того, были изложены российские оценки и соображения относительно складывающейся военно-политической ситуации в Ливии и Йемене, а также подтверждена на базе Заявления МИД России от 6 апреля с.г. неизменная линия Москвы в пользу переговорного двугосударственного решения палестино-израильского конфликта, включая проблему Иерусалима".

В опубликованном 6 апреля заявлении МИД России подтвердил признание за Восточным Иерусалимом статуса "столицы будущего палестинского государства" и одновременно сообщил, что рассматривает "Западный Иерусалим в качестве столицы Государства Израиль".

В ходе беседы дипломаты также обсудили итоги прошедшего недавно в Иордании очередного саммита ЛАГ с участием российского представителя, добавили в российском МИД.