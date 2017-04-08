Пушков раскритиковал идею американских сенаторов создать трибунал по Сирии

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков не верит в справедливость решений трибунала по Сирии, который предложили создать американские сенаторы.

"Решения трибунала по Сирии, если он будет создан, известны заранее: они уже составлены, виновные назначены. Был трибунал по Югославии. Видели", — написал он в субботу в микроблоге Twitter.

Ранее сообщалось, что американские сенаторы представили законопроект, предлагающий создание "гибридного трибунала" по Сирии. Как пояснил один из авторов законопроекта сенатор Марко Рубио, инициатива должна "обеспечить ответственность за нарушения прав человека в отношении невинных сирийцев".

Авторы документа, среди которых представители обеих партий, предлагают, чтобы госсекретарь США совместно с другими федеральными ведомствами изучил возможность создания "возможного переходного правового механизма для Сирии (включая гибридный трибунал)". Законопроект также предусматривает поддержку субъектов, которые выполняют такие функции как поиск подозреваемых в военных преступлениях, преступлений против человечества, геноциде, сбор, запись и защита доказательств их преступлений, охрана свидетелей.

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