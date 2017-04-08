Хомс в рамках четвертого этапа вывода боевиков покинули около 400 человек

ДАМАСК, 8 апр — РИА Новости. Около 400 человек покинули в субботу сирийский Хомс в рамках четвертого этапа вывода боевиков из квартала Аль-Ваер, сообщила РИА Новости пресс-служба властей провинции.

Поэтапный вывод из Аль-Ваера отказавшихся сложить оружие боевиков начался в марте по договоренности с Дамаском. Около полутора тысяч участников незаконных группировок уже выехали из города с семьями.

"Процесс вывода четвертой группы боевиков и некоторых членов их семей, отвергающих соглашение о примирении, продолжается для полного освобождения Аль-Ваера от оружия и боевиков и возвращения туда государственных служб", — сообщила пресс-служба Хомса.

Как отметила пресс-служба, в ходе четвертого этапа из города уже выехал 381 человек, в том числе 110 боевиков. Они отправились в город Джараблус провинции Алеппо на восьми автобусах.

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