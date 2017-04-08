Озеров: Россия рассчитывает на продолжение взаимодействия с США по Сирии

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Несмотря на прозвучавшие на экстренном заседании Совбеза ООН заявления постпреда США о готовности Вашингтона к "дальнейшим действиям" в Сирии, США вряд ли пойдут на повторение ракетных ударов по объектам ВС САР, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

На экстренном заседании Совбеза ООН в связи с ударом по авиабазе постпред США Никки Хейли назвала произошедшее "очень взвешенным шагом" и заявила о готовности Вашингтона к дальнейшим действиям в Сирии. При этом за текущую ситуацию в Сирии Хейли возложила ответственность на РФ и Иран.

"Практически одновременно с этим озвучили заявления американской стороны о том, что они надеются на продолжение сотрудничества с нами в Сирии. Трудно поверить в то, что они рассчитывают на это при повторении ударов", — сказал Озеров.

По его словам, РФ готова к сотрудничеству с США по Сирии, поскольку без этого невозможна "ни борьба с терроризмом там, ни последующее послевоенное политическое устройство Сирии".

"Мы объективно будем испытывать необходимость вести эти переговоры (с США), тем более что за США стоят их союзники по НАТО. США не последний игрок на этой шахматной доске, и без наших договорённостей сложно будет доиграть эту партию", — заявил сенатор.

Говоря о прошедшем заседании СБ ООН, он отметил, что Россия "не испытывала иллюзий" по поводу того, что там будет единогласно заявлено об осуждении действий США в Сирии.

"Однако Россия твердо убеждена, что поскольку удар по авиабазе ВС САР является нарушением норм международного права, именно ООН является той площадкой, где об этом следует говорить", — сказал Озеров.

После ракетного удара США по правительственной базе в Сирии Пентагон заявил, что надеется на поддержание с Россией контактов по безопасности полетов в САР и рассчитывает на аналогичную реакцию со стороны Москвы; Минобороны РФ же сообщило, что уже отправило в Пентагон ноту о прекращении работы каналов "горячей линии" связи по Сирии.

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