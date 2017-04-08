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Война в Сирии
Война в Сирии

В МИД Кипра не считают удар США по Сирии нарушением международного права

Сюжет:
Удар США по авиабазе в Сирии (287)
08:5208.04.2017
0103319
Удар США по базе в Сирии
© REUTERS/ Robert S. Price/Courtesy U.S. Navy/Handout

АФИНЫ, 8 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Никосия не считает решение президента США Дональда Трампа предпринять военные действия в Сирии нарушением международного права, если доказаны серьезные нарушения гуманитарного права, заявил министр иностранных дел Кипра Иоаннис Касулидис Кипрскому агентству новостей CNA, комментируя события в регионе.

Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии. 7 апреля 2017
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Кипр, по его словам, согласен с заявлением высокого представителя ЕС Федерики Могерини по этому вопросу. Министр сказал также, что Никосия хочет окончания гражданской войны в Сирии и нормализации ситуации.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому сирийской армии "Шайрат" в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб.

На просьбу CNA прокомментировать текущую ситуацию в Сирии и определить позицию Кипра, Касулидис ответил: "Нет сомнений в том, что применение оружия массового уничтожения и, в частности, использование химического оружия против гражданских лиц является преступлением против человечества и подлежит осуждению. Согласно заявлению (по химатаке в Сирии – ред.), которое мы опубликовали еще до этих событий, до реакции США, наша позиция определяется и положение, что "те, кто будет считаться ответственным, должны быть привлечены к ответственности".

Сирийские самолеты на территории авиабазы в Сирии, которая подверглась ракетному удару США
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Касулидис сказал, что Кипр внес значительный вклад в операцию ОЗХО по выводу химического оружия из Сирии, и нарушение решений ОЗХО является серьезным событием.

"Решение президента США Дональда Трампа предпринять военные действия не считается выходом из международного права, когда речь идет о серьезных нарушениях гуманитарного права", — сказал глава МИД Кипра.

Касулидис заявил, что Кипр выступает за поиск политического решения. Он выразил сожаление, что одним действием были поставлены под сомнением перспективы скорой политической нормализации в Сирии.

На просьбу прокомментировать позицию России, которая раскритиковала США, министр иностранных дел сказал, что Россия является дружественной страной и заявил: "Наша политика в отношении России остается той же традиционной, Россия знает, что одновременно мы являемся членами ЕС и на нас распространятся общие решения ЕС. На данный момент мы согласны с утверждением высокого представителя ЕС по этому вопросу".

Что касается запуска ракет с кораблей США, министр иностранных дел пояснил, что радиус действия этих ракет велик, и он не знает, где находятся корабли — в районе Кипра или вблизи Испании.

"Кипр не знал, не принимал никакого участия, и мы не намерены знать", — заявил Касулидис.

Обычно МИД Кипра и портал правительственной информации публикуют заявления главы МИД журналистам, однако на этот раз заявление Касулидиса было опубликовано лишь в некоторых СМИ.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Ракетный удар США по сирийской авиабазе
© РИА Новости, Инфографика
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Ракетный удар США по сирийской авиабазе
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Война в Сирии
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