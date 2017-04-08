МИД Казахстана: ситуация в Сирии угрожает мирным договоренностям

АСТАНА, 8 апр – РИА Новости. В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб.

МИД Казахстана в своем заявлении выразил обеспокоенность ростом напряженности в Сирии и призвал к объективному расследованию событий в Идлибе.

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает свою серьезную обеспокоенность ростом напряженнности в Сирии. Казахстан категорически осуждает любое применение оружия массового уничтожения как аморальное, бесчеловечное и противоречащее принципам гуманности", — говорится в сообщении МИД.

"Считаем принципиально важным проведение всестороннего объективного и беспристрастного международного расследования данного факта под эгидой ООН для привлечения к ответу виновных", — заявили в ведомстве.

"Дальнейшая эскалация конфликта и ужесточение позиции сторон ставят под угрозу все ранее достигнутые договоренности мирового сообщества в борьбе с террористической угрозой, в том числе в рамках Женевского и Астанинского процессов и отдаляют перспективу достижения всеобъемлющего мира и согласия на сирийской земле", — говорится в заявлении ведомства.

В МИД подчеркнули "важность сохранения и укрепления режима прекращения боевых действий между правительством САР и вооруженными оппозиционными группировками, введенного в действие 30 декабря 2016 года".

"Призываем страны-гаранты Астанинского процесса приложить максимум усилий для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта", — говорится в заявлении министерства.

В ведомстве отметили, что "Казахстан твердо придерживается позиции, что решение внутрисирийского конфликта возможно только мирным путем диалога и примирения и призывает к продолжению прямых переговоров между сирийским правительством и оппозиционными группировками по соблюдению перемирия в рамках Астанинского процесса с подключением всех заинтересованных сторон".

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