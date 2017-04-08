Российский Центр по примирению сторон доставил гумпомощь в Алеппо

АЛЕППО, 8 апр — РИА Новости. В Сирии продолжает работу российская гуманитарная миссия; сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон доставили в район Шейх-Максуд города Алеппо более тысячи порций горячий пищи и полторы тонны хлеба, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Шейх-Максуд – район Алеппо, населенный в основном курдами, одним из национальных меньшинств Сирии. В ходе войны в Алеппо Шейх-Максуд стал местом ожесточенных столкновений между разными группировками. Сейчас, после освобождения города от боевиков, в район возвращается нормальная мирная жизнь.

В самом густонаселенном микрорайоне Шейх-Максуда при содействии батальона военной полиции развернули полевые кухни для местных жителей. К ним выстроились длинные очереди стариков, женщин и детей.

"С каждым разом при проведении подобных акций людей, которые нуждаются в получении гуманитарной помощи, становится все больше и больше", — свидетельствует заместитель начальника отделения Центра по примирению враждующих сторон Ян Ковалёв. По его словам, в этой акции российские военные смогут обеспечить горячей пищей около 500 человек.

Рацион многих жителей Шейх-Максуда до освобождения района от боевиков состоял только из сухих лепёшек и воды. Теперь они периодически получают горячую пищу. Лепешки, выпеченные из российской муки, и солдатскую кашу с тушёнкой российские военные раздавали всем желающим, что называется от души, с горкой. Ёмкость кастрюль не имела значения.

"Спасибо вам огромное. Никто нам не помогает так, как Россия. И продуктами, и лекарствами. Вы не представляете, насколько эта помощь для нас важна", — рассказал журналистам местный житель Алеф Сулейман.

Больше всего местные жители хотят, чтобы в их район снова вернулся прочный мир.

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