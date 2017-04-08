Российский центр по примирению за сутки передал четыре тонны гумпомощи

ХМЕЙМИМ (Сирия), 8 апр — РИА Новости. Российский центр по примирению сообщил, что провел за сутки семь гуманитарных акций в провинциях Алеппо и Деръа в Сирии, в ходе которых мирные жители получили 4,4 тонны гуманитарных грузов.

"В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено семь гуманитарных акций в провинциях Алеппо (шесть) и Деръа (одна)… Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 4,4 тонны", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в городе Алеппо в районах Баб Аль-Хадид, Баб Насрин, Старый Альшаба Кадим, Мадин Аджамайа и Шейх Максуд, а также в городской школе Аталим Аль-Али жителям передано три тысячи порций горячей пищи и 720 упаковок хлеба. Также сказано, что жителям населенного пункта Мутбин провинции Деръа передано 600 продуктовых наборов, за сутки гуманитарную помощь получили 3690 жителей.

Добавляется, что при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон отправлены два гуманитарных конвоя с грузами ООН из города Эр-Рамта (Иордания) в населенные пункты Мутаия и Нава провинции Деръа.

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