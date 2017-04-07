Политолог: США показали, что их противник в Сирии Асад, а не террористы

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. США ракетным ударом по аэродрому ВВС Сирии показали, что их противником в этой стране является президент Башар Асад, а не террористы, считает военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова подполковник запаса Александр Перенджиев.

"Президент США Трамп ракетными ударами по аэродрому ВС САР продемонстрировал руководству России и всему миру, что вектор американской внешней политики четко обозначен: противником на территории Сирии для них являются не международные террористические организации, а легитимный глава САР Башар Асад", — сказал Перенджиев.

Он считает, что все террористические группировки, включая ИГ (запрещена в РФ), "по сути отражают и защищают интересы США на Ближнем Востоке, являясь их союзниками, а Асад как раз мешает реализации их интересов, поэтому является главным врагом".

По мнению военного политолога, нынешний президент США решил показать свою решимость не столько собственной стране и международному сообществу, сколько России.

"Это, к сожалению, будет способствовать эскалации напряженности в отношениях РФ и США", — заключил Перенджиев.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. В заявлении Верховного командования вооруженных сил Сирии говорится, что в результате удара шесть человек погибли, еще несколько получили ранения.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Минобороны РФ сообщало, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов. Запасы химоружия ранее были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.