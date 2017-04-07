Атака США в Сирии несет угрозу миру, считает президент Боливии

МЕХИКО, 7 апр – РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес считает, что атака США по целям в Сирии представляет собой угрозу мировой безопасности.

"Внутренние проблемы стран решаются диалогом, а не бомбардировками, эта акция угрожает международной безопасности и миру во всем мире", — написал Моралес в своем микроблоге в Twitter.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

По мнению боливийского лидера, данные действия США нарушают основополагающие принципы ООН. "Односторонние действия являются имперскими, США не интересует международное право, они не смотрят на ООН, когда им это выгодно", — написал Моралес.