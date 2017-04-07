Военные действия усугубят ситуацию в Сирии, заявил постпред Китая в ООН

ООН, 7 апр — РИА Новости. Военные действия лишь усугубят ситуацию в Сирию, Китай призывает все стороны придерживаться политических методов урегулирования сирийского кризиса, заявил постпред Китая в ООН Лю Цзеи.

"В настоящий момент необходимы срочные действия со всех сторон для того, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации в Сирии. Политическое урегулирование — единственный выход из этой ситуации, военные средства не могут решить проблему. Это лишь усугубит и дестабилизирует ситуацию в Сирии и в регионе, что не соответствует ни интересам региона, ни международного сообщества", — заявил Лю Цзеи на заседании Совета Безопасности ООН.

Он вновь призвал все стороны придерживаться политического пути урегулирования сирийского кризиса.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Авиабаза ВВС Сирии после ракетного удара США. Съемка с беспилотника

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Минобороны РФ сообщало, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов. Запасы химоружия ранее были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

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