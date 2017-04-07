Сафронков: призывы США к политическому урегулированию в Сирии лицемерны

ООН, 7 апр – РИА Новости. Призывы США к политическому урегулированию в Сирии лицемерны после нанесения военных ударов, заявил зампостпреда РФ при ООН Владимир Сафронков.

"Сегодняшние призывы продвигать процесс политического урегулирования, они лицемерны. После военных ударов, к сожалению", — сказал Сафронков на заседании Совета Безопасности ООН в пятницу.

"На этом треке на площадках Астаны, Женевы в последнее время наметились видимые позитивные сдвиги. Какими целями вы руководствовались, когда подрывали этот прогресс, достигнутый, кстати говоря, отнюдь не благодаря вам?", — сказал зампостпреда РФ при ООН.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Авиабаза ВВС Сирии после ракетного удара США. Съемка с беспилотника

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.