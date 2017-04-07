В МИД обвинили США в помощи международному терроризму

ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости. Удары США по Сирии перечеркивают возможность совместных российско-американских усилий по борьбе с терроризмом, это пособничество терроризму, заявил замдиректора департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов.

"Удары (США по Сирии) значительно дестабилизируют ситуацию в Сирии и в регионе, перечеркивают перспективы российско-американского взаимодействия по запуску политического процесса в Сирии, а также делают невозможным совместные усилия по борьбе с терроризмом", — сказал он, выступая в пятницу в Организации американских государств.

По его словам, данным ударом США "послали неверный сигнал как террористам, так и радикальной оппозиции".

"Вначале новая администрация США подчеркивала, что полная победа над ИГИЛ (запрещено в РФ – ред.) была одним из главных приоритетов внешней политики. В реальности США пособничают международному терроризму и делают его сильнее. Это безответственный подход приведет к серьезным последствиям", — отметил российский дипломат.