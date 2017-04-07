В Сирии к перемирию присоединились уже 1444 населенных пункта

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В Сирии за сутки подписано три соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов, общее их количество увеличилось до 1444, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению в САР.

В течение суток подписано три соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Харран провинции Эс-Сувейда, Музраат-Кирмишия провинции Дамаск, Кум-Эль-Висия провинции Эль-Кунейтра.

"Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1444", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

Уточняется, что количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий в соответствии с соглашением о перемирии от 27 февраля 2016 года, не изменилось – 139. Количество населенных пунктов, освобожденных с 1 января 2017 года сирийскими правительственными войсками от вооруженных формирований международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), увеличилось до 225.

За сутки под контроль правительственных войск перешло 10 квадратных километров территории. В общей сложности освобождено 3765 квадратных километров.