Франция считает удар США в Сирии законным ответом на химатаку

ООН, 7 апр — РИА Новости, Ольга Денисова. Франция считает удар США в Сирии законным ответом на химичекую атаку и надеется, что действия США подтолкнут политический процесс по урегулированию конфликта в стране, заявил постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр.

Действия США в Сирии, по его словам, стали "соразмерным ответом на химические атаки". Он заявил, что применение химического оружия, "нарушает все нормы международного права".

"Надеемся, что такое развитие станет переломным моментом и поможет стимулировать политические переговоры в Сирии", — заявил Делаттр журналистам перед началом экстренного заседания Совета Безопасности ООН.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. В результате удара США по Сирии убиты семь человек: пятеро военных, двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы, сообщал губернатор провинции Хомс.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Минобороны РФ сообщало, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов. Запасы химоружия ранее были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

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