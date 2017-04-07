"Хезболлах" назвал удар США по сирийской военной базе "идиотским шагом"

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" назвало удар США по сирийской авиабазе "идиотским шагом", передает агентство Рейтер.

По данным агентства, "Хезболлах" считает, что этот инцидент может привести к "огромной и опасной напряженности" на Ближнем Востоке.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Авиабаза ВВС Сирии после ракетного удара США. Съемка с беспилотника

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.

"Хезболлах" воюет с террористическими группировками почти с самого начала кризиса в Сирии. Представители движения неоднократно заявляли, что их бойцы встали на сторону сирийского правительства в борьбе с радикалами, в том числе ради защиты ливано-сирийских границ и препятствия проникновению боевиков в Ливан.