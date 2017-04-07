Постпред Боливии назвал удар США по Сирии вопиющим нарушением устава ООН

ООН, 7 апр — РИА Новости, Ольга Денисова. Боливия считает, что удар США в Сирии является "вопиющим нарушением Устава ООН", заявил постоянный представитель страны при ООН Саша Йорентти.

Боливия, являясь непостоянным членом СБ ООН, инициировала проведение в пятницу заседания Совета.

"Мы считаем, что это вопиющее нарушение Устава ООН", — сказал журналистам постпред перед началом заседания СБ ООН. По его словам, это вредит возможности проведения расследования инцидента с применением химического оружия в провинции Идлиб.

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