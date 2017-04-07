Богданов обсудил с сирийским послом ракетный удар США по базе Шайрат

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Москва и Дамаск рассматривают удар США по авиабазе в Сирии как односторонние силовые действия и акт агрессии, говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

В пятницу заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял чрезвычайного и полномочного посла Сирийской Арабской Республики в Москве Рияда Хаддада по его просьбе.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на нанесенный 7 апреля США ракетный удар по сирийским правительственным войскам. Было подчеркнуто, что односторонние американские силовые действия в обход Устава ООН рассматриваются в Москве и Дамаске как явный акт агрессии против суверенного государства", — говорится в заявлении.

Также отмечается, что сирийский посол выразил признательность Российской Федерации за поддержку Сирии в борьбе с терроризмом и принципиальную позицию Москвы в пользу политического урегулирования сирийского кризиса на основе резолюции СБ ООН.

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