Тед Круз заявил, что кампания США в Сирии может привести к конфликту с РФ

ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Бывший кандидат в президенты США от Республиканской партии и главный соперник Дональда Трампа за номинацию призвал Трампа рассказать конгрессу и американским гражданам, каковы будут его дальнейшие действия в Сирии, поскольку затяжная компания может привести к конфликту с Россией и Ираном.

"Президенту нужно подготовить кейс для американских граждан, для конгресса, какие действия могут быть дальше", — сказал Круз в эфире телеканала Fox News.

По словам Круза, "в отличие от одиночного удара продолжительная кампания в Сирии может привести к конфликтам с другими странами. Послушайте, (президент Сирии Башар) Асад — лишь игрушка в руках России и Ирана", — заявил сенатор.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>