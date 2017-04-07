Эксперт рассказал о последствиях удара США по Сирии для региона

ДУБАЙ, 7 апр — РИА Новости, Юлия Троицкая. Нанесение США ударов по авиабазе в Сирии дает зеленый свет региональным силам для увеличения поддержки "умеренной" оппозиции и отдаляет перспективу мирного решения конфликта в Сирии, считает аналитик эмиратского центра исследований современных проблем "Мустакбаль" Шади Абдель Вахаб.

"Нанесение ракетных ударов со стороны США по авиабазе сирийской армии является посланием для региональных сил, прежде всего, Турции, чтобы они активизировали военную поддержку "умеренной" оппозиции, что отрицательно повлияет на возможность достижения политического решения по Сирии", — сказал Абдель Вахаб в беседе с РИА Новости.

Кроме того, как полагает аналитик, такие действия США негативно скажутся на их отношениях с Россией, которые начали улучшаться с приходом к власти президента Дональда Трампа, и координации действий двух стран по Сирии, что тоже отдаляет перспективу мирного урегулирования сирийского кризиса.

При этом он считает маловероятным повторную бомбежку американцами позиций сирийской армии и усиление американского военного присутствия в Сирии в целом в условиях присутствия российских военных в Сирии и поставленных в страну новых систем ПВО. Он напомнил, что авиаудары по сирийским военным объектам неоднократно наносил и Израиль, не имея на это даже формальных поводов и санкций международного сообщества, и израильские удары всегда оставались без ответа мирового сообщества.

"Военное вмешательство США в сирийские дела в рамках международной коалиции по-прежнему будет носить ограниченный характер, поскольку американская администрация не готова к потерям и пока не нашла среди разрозненных сил сирийской оппозиции ту, на которую могла бы сделать ставку в случае свержения режима Башара Асада, не опасаясь возникновения вакуума власти в таком случае", — заметил эксперт.

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