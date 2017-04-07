МИД Египта назвал опасным развитие событий после химатаки в Идлибе

КАИР, 7 апр — РИА Новости, Маргарита Кислова. Египет встревожен опасным развитием событий, последовавшим за химической атакой на пригород сирийского города Идлиб, говорится в распространенном заявлении египетского МИД.

"Египет с тревогой следит за кризисом в Хан-Шейхуне, жертвами которого стали десятки мирных жителей, отравленных запрещенным газом, и последовавшим за ним опасным развитием событий", — говорится в документе.

Каир также призвал США и Россию к эффективным действиям "на основании международных законов и решений для прекращения противостояния и достижения полномасштабного и окончательного решения сирийского конфликта".

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

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