СБ ООН проведет в пятницу заседание по удару США В Хомсе, сообщили СМИ

ООН, 7 апр — РИА Новости. Совет безопасности ООН проведет в 11.30 (18.30 мск) заседание в связи с ракетным ударом США в Сирии. Об этом сообщил РИА Новости источник в ООН.

Заседание пройдет в открытом формате.

Ранее Боливия потребовала созыва срочных консультаций СБ ООН в связи с ударом ВВС США по авиабазе в сирийском Хомсе. Эти действия, по мнению непостоянного члена совета, представляют серьезную угрозу международной безопасности.

Действия США, по мнению главы оборонного комитета Совета Федерации Виктора Озерова, можно рассматривать как акт агрессии США против государства-члена ООН. Озеров сообщил РИА Новости, что Россия потребует срочного созыва Совбеза ООН в связи с нанесением США ракетного удара по авиабазе в Сирии.

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