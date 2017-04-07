Источник: Россия созывает заседание группы по прекращению огня в Сирии

ЖЕНЕВА, 7 апр — РИА Новости. Россия созывает внеочередное заседание целевой группы по прекращению огня МГПС в связи с ударом США по авиабазе в Сирии, заявил РИА Новости дипломатический источник.

"Россия созывает внеочередное заседание целевой группы по прекращению огня сегодня в 17.00 (18.00 мск)", — сообщил он.

Собеседник агентства добавил, что на внеочередном заседании целевой группы планируется обсудить "недавнее развитие ситуации на земле в связи с ударом США по авиабазе в Аш-Шайрат".

Ранее представитель офиса спецпосланника ООН по Сирии заявил РИА Новости, что Стаффан де Мистура внимательно следит за ситуацией в Сирии после удара США по аэродрому, а также проводит консультации с соответсвующими лицами.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

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