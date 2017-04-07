Министр обороны Бельгии надеется, что эскалации кризиса в Сирии не будет

БРЮССЕЛЬ, 7 апр – РИА Новости, Александр Шишло. Министр обороны Бельгии Стевен Вандепут в пятницу выразил надежду, что действия США против Сирии не приведут "к дополнительному витку эскалации".

"Сейчас нужно сделать все, чтобы избежать эскалации насилия", — сказал Вандепут в эфире телерадиокомпании RTBF

По его словам, "мы (Бельгия) были в курсе, когда операция началась". При этом министр подчеркнул, что действия США носили исключительно односторонний характер и "мы (военные Бельгии) никоим образом не участвовали в этой операции".

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб.

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