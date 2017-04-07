У МККК нет данных о жертвах среди мирного населения при ударе США в Сирии

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) не располагает данными о жертвах среди мирного населения в результате атаки США на базу в Сирии, сообщили РИА Новости в региональной делегации организации в Москве.

"Мы осведомлены о сообщениях по поводу ударов США по базе Шайрат в сирийкой провинции Хомс. Мы внимательно следим за ситуацией, но у нас нет полученной из первых рук информации по поводу последствий атаки, а также по поводу жертв среди мирного населения. Как нейтральная и беспрестанная гуманитарная организация, МККК обеспокоена по поводу последствий любого военного развития для мирных граждан, проживающих в том районе", — заявила глава делегации Магне Барт.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб.

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