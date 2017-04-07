Более половины британцев поддержали бы вторжение в Сирию, показал опрос

ЛОНДОН, 7 апр – РИА Новости, Денис Ворошилов. Большинство британцев поддержали бы британское вторжение Сирию, свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом Sky News. © РИА Новости. Михаил Воскресенский Перейти в фотобанк Ракетный удар был нанесен по одному из немногих безопасных аэродромов Сирии

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

"Больше половины – 51% — британцев поддержали бы британское военное вторжение в Сирию, если бы Британия действовала вместе с другими западными странами. Около 32% выступили против этого. При этом на вопрос поддержали бы они вторжение в Сирию, если бы в нем участвовали США и Франция, уже 53% опрошенных ответили утвердительно", — сообщает телеканал.

Тем не менее, только 41% британцев поддержал бы военное вторжение в Сирию в случае, если бы оно заведомо привело к конфронтации с Россией. Против такого вторжения возражали бы 38% опрошенных.

"Около 51% британцев также считают, что Британия несет ответственность за обеспечение безопасности сирийцев, 31% так не считает. При этом молодые люди в большей степени поддерживают военный вариант разрешения ситуации", — сообщает Sky News.

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