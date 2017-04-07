Белый дом предупредил некоторых конгрессменов об ударе по базе в Сирии

ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Администрация США предупредила некоторых членов конгресса о нанесении удара по военной базе в Сирии, сообщил в пятницу телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

Сенатор-республиканец Рэнд Пол ранее заявил, Трамп должен был запросить разрешение конгресса для удара.

"Представитель Белого дома сообщил, что некоторые конгрессмены были предупреждены", — сообщил телеканал.

В свою очередь, влиятельный сенатор-демократ Бен Кардин сообщил, что получил звонок из Белого дома уже после нанесения удара. "Мне позвонил представитель Совета национальной безопасности Белого дома и сообщил, что был нанесен удар в ответ на химатаку в Идлибе. Он посвятил меня в некоторые подробности, а также рассказал, когда президент США обратится к народу по этому поводу", — сказал Кардин.

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