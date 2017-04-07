Курды освободили пригороды сирийской Табки, уничтожив 50 боевиков ИГ*

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. "Сирийские демократические силы" (SDF) продолжают штурм города Табка на севере Сирии, освобождены его пригороды, ликвидировано около 50 боевиков ИГ*, сообщило курдское агентство Hawar News.

За сутки SDF освободили от боевиков около 6 квадратных километров, в том числе поселки Северный и Южный Сафсафах – восточные пригороды Табки. Сама Табка сейчас полностью окружена силами SDF, сообщило агентство. Отмечается, что убиты 50 боевиков ИГ.

В ходе столкновений боевики ИГ попытались реализовать около десятка терактов-самоубийств. Смертники ИГ пытались атаковать позиции бойцов SDF, но были уничтожены до того, как достигли цели.

Освобождение города Табка в 40 километрах к западу от "сирийской столицы" ИГ города Ракка является частью объявленной "Сирийскими демократическими силами" операции "Гнев Евфрата". Основной целью операции, в свою очередь, заявлено освобождение Ракки от ИГ.

Основой "Сирийских демократических сил" являются курдские отряды, а также ополчения местных арабских племен. Операция идет при поддержке американской авиации и спецназа. В свою очередь, это вызвало протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что американцы действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России

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