Канцелярия Асада назвала атаку США недальновидной
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Канцелярия президента Сирии Башара Асада заявила, что США, осуществив атаку на аэродром сирийской армии, поступили наивно и недальновидно, поддержав террористов.
"Канцелярия президента США подчеркивает, что действия США являются легкомысленными, безответственными, недальновидными… Они оказались наивно втянуты в это из-за лживой пропагандистской кампании", — говорится в заявлении.
"Атака на аэродром суверенной страны четко разъясняет в очередной раз то, что смена администраций этого режима не меняет его политику, выраженную в основе своей в том, что он атакует государства, подчиняет народы и пытается установить гегемонию в мире. Если американский режим думал, что этой атакой сможет поддержать своих союзников из террористических группировок на земле, то Сирия подтверждает, что эта атака лишь усилила решимость республики в борьбе с террористами", — сообщила пресс-служба.
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В ночь на пятницу США нанесли массированный ракетный удар по аэродрому Шайрат сирийских правительственных войск. Американские военные запустили 59 крылатых ракет со своих кораблей в Средиземном море.
Распоряжение нанести удар по базе отдал президент США Дональд Трамп, мотивируя это решение тем, что якобы с этого сирийского аэродрома была проведена химическая атака в провинции Идлиб.
Однако глава МИД Сирии накануне опроверг возможность применения сирийскими войсками химического оружия, так как еще в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химарсенала страны.
Президент России Владимир Путин назвал удары США по Сирии агрессией против суверенного государства и нарушением норм международного права под надуманным предлогом.
Глава российского государства видит в ударах США по Сирии попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке.
Подобные действия США не только наносят урон российско-американским отношениям, но и создают серьезное препятствие для формирования международной коалиции по борьбе с терроризмом, говорится в заявлении президента России.
В ответ на агрессию США по отношению к суверенному государству Россия приостановила действие заключенного с Вашингтоном меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.
По предварительной информации, в результате ракетного обстрела авиабазы Шайрат погибли семь человек, еще несколько получили ранения. Были выведены из строя несколько истребителей ВВС Сирии.