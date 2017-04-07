Канцелярия Асада назвала атаку США недальновидной

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Канцелярия президента Сирии Башара Асада заявила, что США, осуществив атаку на аэродром сирийской армии, поступили наивно и недальновидно, поддержав террористов.

"Канцелярия президента США подчеркивает, что действия США являются легкомысленными, безответственными, недальновидными… Они оказались наивно втянуты в это из-за лживой пропагандистской кампании", — говорится в заявлении.

"Атака на аэродром суверенной страны четко разъясняет в очередной раз то, что смена администраций этого режима не меняет его политику, выраженную в основе своей в том, что он атакует государства, подчиняет народы и пытается установить гегемонию в мире. Если американский режим думал, что этой атакой сможет поддержать своих союзников из террористических группировок на земле, то Сирия подтверждает, что эта атака лишь усилила решимость республики в борьбе с террористами", — сообщила пресс-служба.

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