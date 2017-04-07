Италия убеждена, что Россия должна играть решающую роль в Сирии

РИМ, 7 апр — РИА Новости, Александр Логунов. Италия после авиаудара США по Сирии сохраняет убеждение, что разрешение сирийского кризиса должно идти путем переговоров с "решающей и конструктивной ролью России", заявил премьер-министр страны Паоло Джентилони.

"Я уверен, что сегодняшняя военная акция должна не чинить препятствия, а улучшить шансы на нахождение длительного решения на политических переговорах", — сказал Джентилони в заявлении для прессы в пятницу.

По его словам, ночной авиаудар стал "мотивированной реакцией на военное преступление" сирийских властей, якобы применивших химическое оружие ранее на этой неделе. Ответственность за тот авиаудар Джентилони возложил на президента Сирии Башара Асада.

"Тот, кто применяет химическое оружие, не может рассчитывать на смягчение вины или сохранение этого в тайне", — подчеркнул Джентилони.

"Италия была всегда убеждена, что путь прочного урегулирования в Сирии должен был быть найден через переговоры, которые должны включать как силы оппозиции, так и режима (президента Башара Асада — ред.) под эгидой ООН с решающей и конструктивной ролью России", — отметил итальянский премьер.

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По словам Джентилони, несколько часов назад у него состоялись телефонные разговоры с лидерам Германии и Франции Ангелой Меркель и Франсуа Олландом, которые разделили позицию Италии и подтвердили стремление Европы способствовать возобновлению переговорного процесса в Сирии.

Ранее глава МИД Италии Анджелино Альфано заявил, что страна поддерживает действия США в Сирии, а их авиаудар стал соразмерным ответом на чувство безнаказанности и "сигналом для сдерживания рисков последующего использования химического оружия".

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.