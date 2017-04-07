США пытаются изменить расстановку сил в Сирии, считает египетский эксперт

КАИР, 7 апр — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Удары США по военной базе в Хомсе направлены на изменение расстановки сил в Сирии после серии успехов сирийской армии в противостоянии с незаконными вооруженными группировками, считает египетский военный эксперт, бывший начальник исследовательского центра военной академии имени Гамаля Абдель Насера генерал Гамаль Мазлюм.

"Цель удара США — не только эскалация, но и нарушение существующего баланса сил в Сирии, который в последнее время склонялся в пользу (президента Сирии) Башара Асада", — сказал эксперт РИА Новости. Мазлюм, в частности, отметил, что удар по сирийской базе может привести к усилению позиций экстремистских группировок в провинции Хомс.

По его словам, до сих пор не нет достоверной информации о том, кто осуществил атаку с применением химического оружия под Хан-Шейхуном, которая формально стала поводом для военного вмешательства США. "США утверждают, что ответственность лежит на Сирии, поэтому они нанесли удар по базе, где якобы готовились снаряды с химическим оружием", — сказал эксперт. Однако, по словам Мазлюма, существует мнение, что химическое оружие преднамеренно было доставлено из Ирака или Турции, чтобы оправдать военное вмешательство со стороны США.

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В любом случае, он отметил, что действия США подрывают все усилия по мирному урегулированию в Сирии и приведут к еще большей международной напряженности вокруг конфликта в этой арабской стране. "Эти действия стали угрозой не только для усилий по урегулированию в Сирии, но и для стабильности и безопасности Ближнего Востока", — сказал эксперт. Он пояснил, что неожиданная эскалация со стороны США в Сирии создает угрозу инцидентов с участием России, также может привести к активизации на этом направлении Турции, Британии и Франции, "которые поспешат продемонстрировать свою поддержку Вашингтону". "Я полагаю, что сегодня ситуация в Сирии вышла на опасный уровень, последствия непредсказуемы, достижение перемирия после такого весьма затруднено", — сказал египетский эксперт.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб.

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