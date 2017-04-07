Матвиенко назвала авиаудар США по Сирии ударом по отношениям с Россией

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Ракетный удар США по базе ВВС Сирии является ударом и по российско-американским отношениям, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"То, что произошло в ночь на 7 апреля, — это также удар и по российско-американским отношениям. А принимая во внимание их ключевую важность для глобальной безопасности, ракетный обстрел стал шагом, который создал новые проблемы на пути к укреплению мира и сотрудничества", — цитирует Матвиенко пресс-служба Совфеда.