Копенгаген поддерживает растущее давление на власти Сирии

СТОКГОЛЬМ, 7 апр – РИА Новости, Людмила Божко. Правительство Дании поддерживает ракетный удар США по сирийской авиабазе как реакцию на инцидент в провинции Идлиб, а также растущее давление на власти Сирии.

"Правительство поддерживает, что США отреагировали на жестокое обращение режима (президента Сирии Башара) Асада с сирийским гражданским населением. Я удовлетворен тем, что давление на Асада растет. Должно быть ясно, что нападение на гражданских с применением химического оружия неприемлемо", — заявил глава МИД Дании Андерс Самуэльсен, комментируя в сообщении для прессы нанесение США удара по военной авиабазе в Сирии.

Министр подчеркнул, что Дания выступает и поддерживает усилия, направленные на политическое решение в Сирии.

"С датской стороны мы поддерживаем, что единственное решение в Сирии является политическим. Ясно, что я не вижу у Асада какой-либо роли в Сирии в долгосрочной перспективе. Последнее развитие только усиливает эту картину", — сказал Самуэльсен.

Он призвал Совбез ООН проявить ответственность и рассмотреть вопрос применения химического оружия в Сирии.

В сообщении для прессы также говорится, что в 2013 и 2014 годах Дания поддержала операцию, которая должна была привести к уничтожению сирийского химического оружия. "Стало ясно, что Россия, как было обещано, не стала гарантом удаления всего оружия. Это глубоко удручающе и трагически для сирийского гражданского населения", — сказал министр.

О полной ликвидации химического арсенала Сирии Организация по запрещению химического оружия объявила в январе 2016 года.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб.

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