Матвиенко не исключила, что удар США по Сирии связан с операцией в Мосуле

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко не исключила, что ракетный удар США по авиабазе ВС Сирии был нанесен для отвлечения внимания от действий коалиции в Мосуле.

"Вашингтону хорошо известно, что сирийская армия не имеет химического оружия, оно было полностью уничтожено в строгом соответствии с достигнутыми договоренностями и под международным контролем", — заявила спикер журналистам в пятницу.

"Невольно напрашивается вывод, что нанесенный ракетный удар — акция, призванная отвлечь внимание от действий авиации США, их союзников в Мосуле, жертвами которых стали сотни мирных жителей", — подчеркнула Матвиенко.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.