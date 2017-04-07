Могерини находится в контакте с ОЗХО по вопросу химатаки в Сирии

БРЮССЕЛЬ, 7 апр – РИА Новости, Александр Шишло. Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини находится в контакте с Организацией по запрещению химоружия (ОЗХО) по вопросу применения химического оружия в Сирии, сообщила в пятницу ее представитель Майя Косьянчич.

"Федерика Могерини находится в контакте с ОЗХО", — сказала она журналистам в Брюсселе, отвечая на вопрос, располагает ли ЕС какими-либо доказательствами применения химоружия сирийской армией.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей. Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил в четверг, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов, запасы химоружия ранее были успешно вывезены из Сирии, и в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химического арсенала страны.

В свою очередь, Минобороны РФ сообщало, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

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